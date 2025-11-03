Le président Aliyev : Aujourd’hui, l’intelligence artificielle constitue une partie intégrante du développement futur des pays

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« L’intelligence artificielle. Personne n’en parlait dix ans avant. Aujourd’hui, elle constitue déjà une partie intégrante du développement futur des pays », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev, dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

« Aujourd’hui, le développement de l’intelligence artificielle en Azerbaïdjan, ainsi que son application dans la vie quotidienne, l’économie et le progrès technologique, est une réalité », a précisé Ilham Aliyev, ajoutant que « bien entendu, on attendait la participation active des scientifiques azerbaïdjanais dans ce domaine. »