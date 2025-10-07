l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

Le président Aliyev : Avec les pays de l’Organisation des États turciques, l’Azerbaïdjan a réalisé de nombreux projets d’investissement importants

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

« Avec les pays membres de l’Organisation des États turciques, l’Azerbaïdjan a réalisé de nombreux projets d’investissement importants. À ce jour, plus de 20 milliards de dollars américains ont été investis dans l’économie des pays frères », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors du 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.

Ilham Aliyev a dit que la majeure partie de ces investissements avait été dirigée vers l’économie turque.

« Parallèlement, l’Azerbaïdjan a créé des fonds d’investissement communs avec l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan. De nombreux projets seront réalisés par le biais de ces fonds », a fait savoir le président azerbaïdjanais.

