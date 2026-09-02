Le président Aliyev : Depuis 2020, 437 citoyens azerbaïdjanais ont été victimes de mines

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

« Depuis la fin de la Guerre patriotique en 2020, 437 citoyens azerbaïdjanais, parmi lesquels des civils, des militaires, des démineurs, des journalistes et des personnes participant aux efforts de reconstruction, ont été victimes d'incidents impliquant des mines et des engins explosifs. 73 personnes ont ainsi perdu la vie et 364 ont été grièvement blessées », a noté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son message adressé aux participants à la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines.

« Au total, plus de 3 500 de nos citoyens ont été victimes de mines depuis le début de l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan. Parmi eux figurent des enfants, des femmes et d’autres civils dont la vie a été tragiquement affectée par ce danger caché », a précisé le chef de l’État.