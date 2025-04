Le président Aliyev : Il est impossible d’envisager la sécurité énergétique de l’Europe sans l’Azerbaïdjan et la Géorgie

Bakou, 16 avril, AZERTAC

« Aujourd’hui, si l’on parle de la sécurité énergétique de l’Europe, il est impossible de l’envisager sans l’Azerbaïdjan et la Géorgie », a dit le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans sa déclaration conjointe à la presse avec son homologue géorgien Mikhaïl Kavelashvili.

« Actuellement, l’Azerbaïdjan exporte du gaz naturel vers 12 pays, la Géorgie comprise, et cette exportation se fait par l’intermédiaire de la Géorgie », a déclaré le président. Il a souligné que les réalisations dans le domaine des transports et des communications, les nouvelles lignes ferroviaires et les ports récemment construits avaient créé une grande synergie en Azerbaïdjan et en Géorgie, et étaient devenus une partie intégrante du Couloir médian.