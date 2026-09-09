Le président Aliyev : Il est réjouissant de constater que la fraternité entre l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan s’enrichit de nouveaux contenus

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

« Il est réjouissant de constater que l’amitié et la fraternité entre l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan, qui reflètent la volonté des deux peuples liés par des racines religieuses, culturelles et historiques communes, se consolident et s’enrichissent chaque jour de nouveaux contenus », lit-on dans le message de félicitations adressé par le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, au président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, à l’occasion du 35ème anniversaire de l’indépendance d’État de ce pays.

« Il ne fait aucun doute que le dialogue actif au plus haut niveau, les contacts réguliers et l’étroite coopération entre nos deux pays favorisent le développement plus rapide et l’approfondissement de ces relations », a souligné le président de la République.

Le chef de l’État s’est dit convaincu que les relations et le partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan, fondés sur la confiance et le soutien mutuels, continueraient à se développer de manière ascendante et à se renforcer davantage grâce aux efforts conjoints.