Le président Aliyev : Il est très important que les États turciques agissent comme un centre de puissance unifié

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

« La paix et la sécurité constituent aujourd’hui des facteurs essentiels pour le développement de chaque pays », a estimé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors du 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des États turciques.

« Dans le contexte des défis géopolitiques et sécuritaires auxquels le monde est aujourd’hui confronté, il est particulièrement important que les États turciques agissent comme un centre de puissance unifié, conformément à la Déclaration du Karabagh, adoptée lors du sommet informel de Choucha l’an dernier, et au thème du sommet d’aujourd’hui, « Paix et sécurité régionales », a souligné Ilham Aliyev.