Le président Aliyev : Il existe une bonne dynamique dans le développement des échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et la Russie

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Il existe une bonne dynamique dans le développement des échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et la Russie.

C’est ce qu’a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine à Douchanbé.

« Comme vous l’avez souligné, cette année les relations se sont développées avec succès non seulement dans les sphères commercio-économique, mais aussi dans tous les autres domaines. […] Il existe une bonne dynamique dans le développement des échanges commerciaux », a déclaré Ilham Aliyev.