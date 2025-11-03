Le président Aliyev : Il n’y a pas eu d’autre pays ayant remporté une victoire aussi éclatante, totale et absolue que la nôtre

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Dans quelques jours, nous célébrerons le cinquième anniversaire de notre glorieuse Victoire. Au cours des cinq dernières années, plusieurs guerres, affrontements et conflits ont éclaté dans les différentes régions du monde, et tout se mesure par la comparaison, les scientifiques le savent bien », a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

Il a également ajouté : « Je peux affirmer qu’il n’y a pas eu d’autre pays ayant remporté une victoire aussi éclatante, totale et absolue que la nôtre. »