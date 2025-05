Le président Aliyev : L'activité du Mouvement des non-alignés, comme une institution plus robuste, est dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan et du Vietnam

Bakou, 7 mai, AZERTAC

« Nous travaillons ensemble dans le cadre du Mouvement des Non-Alignés. L’Azerbaïdjan a présidé cette institution pendant quatre ans et y a laissé une très bonne trace. Aujourd’hui, les activités du Mouvement des non-alignés, comme une institution plus robuste, sont dans l’intérêt des deux pays », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans sa déclaration à la presse avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien To Lam.

Le chef de l’Etat a indiqué : « Aujourd'hui, nous avons échangé sur le principe de la primauté du droit international, et il n'y a pas de désaccord ici non plus. Toutes les questions devront être résolues dans le cadre du droit international, sur la base de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'inviolabilité des frontières des pays, et toutes les questions controversées devront être résolues par la négociation et la paix ».