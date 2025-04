Le président Aliyev : L'Arménie s’est privée de devenir un pays de transit pour les ressources énergétiques et les routes de transport de l'Azerbaïdjan

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« En raison de l'occupation et de l'agression, l’Arménie s'est privée de devenir un pays de transit pour les ressources énergétiques et les routes de transport de l'Azerbaïdjan », a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son discours au forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial ».

« Et tout le transit, que ce soit le pétrole, le gaz ou les marchandises en provenance d'Azerbaïdjan, passe via la Géorgie. L'Arménie aurait pu faire partie de ce processus. C’est leur faute d'avoir mal calculé le développement futur et d'avoir sacrifié leur avenir économique, leur véritable indépendance, pour ce rêve de la « grande Arménie », a ajouté Ilham Aliyev.