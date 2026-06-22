Le président Aliyev : La coopération entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan en matière de transports et de logistique revêt un caractère à long terme

Bakou, 22 juin, AZERTAC

« Aujourd’hui, nous avons largement abordé aussi le secteur des transports et de la logistique. Bien entendu, la coopération entre nos pays dans ce domaine revêt déjà un caractère à long terme et, je dirais même, une importance stratégique non seulement pour nous et nos voisins, mais aussi pour une vaste région », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration avec son homologue turkmène Serdar Berdymoukhamedov.

« Car, à l’heure actuelle, il n’existe pas dans le monde tant de corridors de transport fiables et sûrs reliant des pays qui coopèrent entre eux. Il s’agit d’une grande réussite », a souligné le chef de l’État.

« En effet, le monde ne dispose pas d’un grand nombre de corridors de transport fiables et sûrs reliant les pays coopérant entre eux. Il s’agit donc d’une réalisation importante », a-t-il affirmé.