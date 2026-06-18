Le président Aliyev : La stabilité politique, économique et sociale constitue la réalité actuelle de l’Azerbaïdjan

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan est un État indépendant depuis seulement 35 ans, dont les deux premières années d’indépendance ont été marquées par l’occupation, la guerre et des catastrophes humanitaires », a dit le président de la République Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Le chef de l’État a ensuite indiqué que le développement stable du pays avait commencé à être assuré, le qualifiant de fondement du succès de tout État. « La stabilité politique, économique et sociale constitue la réalité actuelle de l’Azerbaïdjan », a-t-il affirmé.