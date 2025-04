Le président Aliyev : La victoire du président Trump a été une grande déception pour l’Arménie

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Ils (les Améniens – réd) comptaient beaucoup sur la pérennité du gouvernement démocratique après les élections aux Etats-Unis. La victoire du président Trump a donc été pour eux une grande déception et une grande frustration », a souligné le président de la République Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial » à l’Université ADA.

« Néanmoins, l'establishment politique arménien n'est pas divisé sur la question de l'Azerbaïdjan. Il est consolidé. C'est juste une question de vocabulaire, de comportement et de tactique. Nous devons donc nous y préparer. Ainsi, tant que l’accord de paix n'est pas signé et que l’Arménie n’abandonne pas complètement toutes ses revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan, qui existent toujours dans sa Constitution, et ne fait pas preuve d'un comportement sincère pour normaliser ses relations avec l’Azerbaïdjan, il y aura toujours une menace d’une nouvelle confrontation militaire », a affirmé le président Ilham Aliyev.