Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan compte parmi les rares pays qui appliquent des mécanismes de subvention à grande échelle et très diversifiés
Bakou, 25 mai, AZERTAC
« Les subventions revêtent une grande importance pour le développement de l’agriculture. L’Azerbaïdjan compte parmi les rares pays qui appliquent des mécanismes de subvention à grande échelle et très diversifiés », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée aux questions agricoles, tenue lundi sous sa présidence.
Le chef de l’Etat a évoqué l’existence des possibilités d’amélioration à cet égard, indiquant que cela devait être fait.
« Diverses exonérations sont accordées, notamment sur les engrais et le carburant. Je peux dire que cela aussi n’est appliqué que dans un nombre très limité de pays dans le monde », a affirmé le chef de l’Etat.
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