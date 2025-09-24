Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan mobilise tous ses efforts pour assurer la réalisation rapide de la route TRIPP

New York, 24 septembre, AZERTAC

« Le 8 août dernier, une déclaration conjointe signée entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à Washington, en présence du président américain Donald Trump, a jeté les bases de la « Trump Route for International Peace and Prosperity » (TRIPP), qui garantira une connectivité ininterrompue entre le territoire principal de la République d’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhtchivan », souligne le président Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants au 6ᵉ Forum d’affaires de la mer Caspienne portant sur le thème « Au long du Couloir médian : connectivité, finance et énergie », organisé par le Caspian Policy Center.

Le président azerbaïdjanais se dit convaincu que la TRIPP, qui deviendra le prochain segment crucial du Couloir médian, servira de lien de transport clé entre l’Asie et l’Europe, augmentera la capacité de transit pour le transport international de marchandises et contribuera à la prospérité des pays de la région ainsi qu’à leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

« La TRIPP offre également un potentiel important pour le transport futur de ressources énergétiques, l’exportation d’électricité – notamment d’énergie renouvelable – et l’installation de lignes en fibre optique, contribuant ainsi à transformer la région en un hub international pour le commerce et les communications numériques. L’Azerbaïdjan a mobilisé tous ses efforts pour assurer la réalisation rapide de cette route », note le chef de l’État dans son message.

Melahet Nedjefova

Correspondante spéciale de l’AZERTAC

Washington