Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan promeut, au niveau international, des relations harmonieuses entre les différentes cultures

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan promeut à la fois, au niveau international, des relations harmonieuses entre les différentes cultures et propose régulièrement un certain nombre d’initiatives dans le cadre du dialogue entre les civilisations », écrit Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son message adressé aux participants à la 4e réunion du Conseil culturel asiatique de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP).

Le président Ilham Aliyev souligne également que le Forum mondial sur le dialogue interculturel, traditionnellement organisé par l’Azerbaïdjan, est devenu une plateforme importante soutenant les initiatives internationales visant à promouvoir la paix à travers la culture.