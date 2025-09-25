Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan se classe au premier rang mondial des pays qui fournissent du gaz par gazoduc

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« Nous exportons actuellement du gaz naturel vers 14 pays. L'Azerbaïdjan se classe ainsi au premier rang mondial des pays qui fournissent du gaz par gazoduc », a dit Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le chef de l'État a souligné que cela reflétait le rôle stratégique de son pays dans l’assurance de la sécurité énergétique et la diversification des voies d'approvisionnement en Europe et au-delà.