Le président Aliyev : Le champ des questions inscrites à notre agenda bilatéral avec l’Arabie saoudite s’élargit de jour en jour

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

« Actuellement, le champ des questions inscrites à notre agenda bilatéral s’élargit de jour en jour et s’enrichit de nouveaux contenus », indique le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son message de félicitations adressé au Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion du Jour de la Proclamation du Royaume, fête nationale de l’Arabie saoudite.

« Je tiens à souligner que nous sommes déterminés à poursuivre notre coopération mutuelle afin de renforcer encore plus notre collaboration dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’industrie, de l’investissement, de l’énergie alternative et renouvelable, de la transition écologique et d’autres secteurs », ajoute le président azerbaïdjanais.