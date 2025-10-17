Le président Aliyev : Le Conseil culturel asiatique de l’ICAPP est une plateforme importante pour faire ressortir le potentiel de dialogue interculturel du continent
Bakou, 17 octobre, AZERTAC
« Le Conseil culturel asiatique de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) constitue une plateforme importante pour faire ressortir le potentiel de dialogue interculturel du continent », lit-on dans un message adressé par le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, aux participants à la 4e réunion du Conseil culturel asiatique de l’ICAPP.
Dans son message le chef de l’État note que le thème central de la présente réunion du Conseil culturel asiatique coïncide avec les priorités les plus urgentes de l’humanité et contribue à l’édification d’un nouvel ordre mondial sur des bases humanistes et inclusives.
