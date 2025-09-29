Le président Aliyev : Le développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine sur le plan du partenariat stratégique global suscite la satisfaction

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

« Le développement des relations avec la République populaire de Chine est l’une des priorités de la politique étrangère de l’Azerbaïdjan. Je voudrais évoquer avec satisfaction que les relations azerbaïdjano-chinoises sont récemment entrées dans une nouvelle phase. Notre dialogue actif, nos rencontres se déroulant dans une ambiance de sincérité et de confiance mutuelle, ainsi que l’intensité de nos contacts, témoignent du niveau et du dynamisme élevé des liens entre l'Azerbaïdjan et la Chine », lit-on dans le message de félicitations adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l’occasion de la fête national de son pays.

Dans son message, le chef de l'État azerbaïdjanais a également noté : « Les documents signés lors de ma visite d'État en Chine en avril, en particulier la « Déclaration conjointe sur l'établissement de relations de partenariat stratégique global entre la République d'Azerbaïdjan et la République populaire de Chine », ont porté nos liens bilatéraux à un niveau encore plus élevé et renforcé la nature stratégique de nos relations interétatiques. »

Le président Ilham Aliyev a souligné que le développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine, fondées sur la confiance, le respect et le soutien mutuels, et sur le plan du partenariat stratégique global, suscite la satisfaction.