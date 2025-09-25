Le président Aliyev : Le Groupe de Minsk de l'OSCE, créé pour régler le conflit du Karabagh, n'a pas pu remplir sa mission

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Le Groupe de Minsk de l'OSCE, créé en 1992 pour résoudre le conflit, n'a pas pu remplir sa mission.

C’est ce qu’a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le chef de l'État a indiqué : « Ses coprésidents (ceux du Groupe de Minsk - ndlr) ont, au lieu d'assurer le respect des normes et principes du droit international, cherché à préserver le statu quo et à geler le conflit. »