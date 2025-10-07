Le président Aliyev : Le paraphe d’un accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie transformera le Caucase du Sud en une zone de paix

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

« Le paraphe d’un accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à la Maison-Blanche, à Washington, il y a deux mois, transformera le Caucase du Sud en une zone de paix », a déclaré Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son discours lors du 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.

Le président Aliyev a indiqué que conformément à l’appel conjoint pour la dissolution du Groupe de Minsk de l’OSCE et des organismes associés dans le cadre du sommet de Washington, les résidus de l’ancien conflit avaient également été éliminés par la décision adoptée par l’OSCE le 1er septembre.