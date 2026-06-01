Le président Aliyev : Le Salon Caspian Oil & Gas a jeté les bases du développement énergétique de l’Azerbaïdjan moderne

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« Le Salon Caspian Oil & Gas a jeté les bases du développement énergétique de l’Azerbaïdjan moderne », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son discours à la cérémonie d’ouverture de la Semaine de l’énergie de Bakou.

« Avec le temps, il s’est transformé, a pris de l’ampleur et porte désormais le nom de Semaine de l’énergie de Bakou, regroupant de nombreux événements ainsi qu’un grand nombre de cérémonies de haut niveau », a ajouté le chef de l’Etat.