Le président Aliyev : Les défis de l’époque contemporaine exigent des systèmes judiciaires une adaptation constante

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

« Les défis de l’époque contemporaine, les transformations socio-économiques à l’échelle mondiale, le développement rapide de la numérisation, ainsi que l’introduction de nouvelles technologies, notamment de l’intelligence artificielle, exigent des systèmes judiciaires une adaptation constante et l’adoption de nouvelles approches », a noté le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans un message qu’il avait adressé aux participants à la 67e réunion annuelle de l’Association internationale des juges.

« À cet égard, les réunions annuelles de l’Association internationale des juges constituent une plateforme de dialogue efficace et d’échange d’expériences utiles pour définir, sur fond de réalités contemporaines, les orientations futures du développement des systèmes judiciaires et juridiques, ainsi que pour répondre aux défis auxquels ils sont confrontés », lit-on dans le message.