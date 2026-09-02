Le président Aliyev : Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam reposent sur des traditions de respect mutuel et d'amitié

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

« Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Vietnam reposent sur des traditions de respect mutuel, de confiance et d'amitié », a écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa lettre de félicitations adressée à Tô Lâm, secrétaire général du Parti communiste et président de la République socialiste du Vietnam, à l'occasion de la fête nationale de ce pays.

Le chef de l'État a souligné que l'intensification des contacts de haut niveau et l’expansion du dialogue politique ces dernières années avaient créé des conditions favorables à une coopération plus large.

« Aujourd'hui, il existe de bonnes opportunités pour approfondir notre coopération dans plusieurs domaines, notamment ceux de l'économie et du commerce, de l'énergie, de l'industrie, des transports, du tourisme, de l'éducation et de l'humanitaire », a noté le président Aliyev dans sa lettre.