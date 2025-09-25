Le président Aliyev : L’un des plus grands problèmes humanitaires auxquels l'Azerbaïdjan est confronté dans la période post-conflit est le danger posé par les mines

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« L’un des plus grands problèmes humanitaires auxquels l’Azerbaïdjan est confronté dans la période post-conflit est le danger posé par les mines qui ont été posées pendant l’occupation arménienne » a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le chef de l'État a rappelé que plus de 400 civils et militaires azerbaïdjanais avaient été tués ou blessés dans des explosions de mines depuis novembre 2020. Il a ajouté que cette grande menace de mines entravait le retour en toute sécurité des personnes déplacées et la mise en œuvre des projets de restauration.