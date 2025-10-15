Le président Aliyev : L’urbanisme constitue l’une des priorités de la stratégie nationale de développement de l’Azerbaïdjan

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

« L’urbanisme constitue l’une des priorités de la stratégie nationale de développement de l’Azerbaïdjan », lit-on dans un message adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux participants au 3e Forum urbain national d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’État souligne que les approches adoptées dans le domaine de l’urbanisme et de l’urbanisation contribuent à la résilience économique, au bien-être socio-économique et à l’adaptation aux changements climatiques. Surtout les travaux de restauration et de construction de grande envergure en cours dans les régions économiques du Karabagh et du Zenguézour oriental démontrent la vision stratégique de l’État azerbaïdjanais et ses capacités de mise en œuvre en matière d’urbanisme.