Le président Aliyev : Notre pays mène une politique résolue visant à instaurer un environnement de paix et de stabilité durables dans la région

Bakou, 15 juin, AZERTAC

« Notre pays mène une politique résolue visant à instaurer et à préserver un environnement de paix et de stabilité durables dans la région », lit-on dans le message adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux participants à la conférence internationale intitulée « La contribution régionale à la sécurité mondiale : construction de la paix dans le Caucase du Sud », organisée le 15 juin à Choucha.

Dans le message, il est indiqué que la signature de la Déclaration conjointe entre les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, en présence du président des États-Unis Donald Trump, ainsi que le paraphe de l’accord de paix à Washington l’année dernière, ont profondément transformé la situation dans le Caucase du Sud. À cet égard, le corridor de Zenguezour, en cours de réalisation, reliera à la fois la partie principale de l’Azerbaïdjan à sa région du Nakhtchivan et deviendra également l’un des principaux segments du Couloir médian.