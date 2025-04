Le président Aliyev : Nous avons été témoins de la barbarie et du vandalisme lorsque nous sommes retournés au Karabagh

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Notre conduite des opérations militaires pendant la Seconde guerre du Karabagh a clairement démontré le niveau très élevé de capacité des forces armées azerbaïdjanaises. Nous n'avons pas pris de revanche, bien que l'on puisse imaginer les sentiments que nous avons vécus pendant les années d'occupation, surtout lorsque nous sommes retournés au Karabagh et avons été témoins de la barbarie et du vandalisme », a souligné le président de la République Ilham Aliyev dans son intervention lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial », tenu mercredi à l’Université ADA.

« J’ai dit plusieurs fois que nous prendrions notre revanche sur le champ de bataille. Nous ne ferions rien au-delà du comportement humain normal et des règles de guerre, auxquelles nous sommes engagés. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mené la guerre en respectant toutes les règles internationales et notre propre compréhension des valeurs. Cela a été apprécié par tous les experts qui ont examiné en détail chaque jour des 44 jours de guerre », a ajouté le chef de l’État.