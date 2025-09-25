Le président Aliyev : Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan est entré dans une nouvelle ère », a déclaré Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le président de la République a dit : « Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix. Nous avons mis fin à l'occupation et lancé les travaux de restauration. La justice a triomphé, la souveraineté a été renforcée et la paix a été assurée de facto. Nous sommes prêts à partager cette expérience positive. »