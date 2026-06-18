Le président Aliyev : Nous poursuivrons nos efforts pour faire de l'Azerbaïdjan une plaque tournante des transports

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Nous poursuivrons nos efforts pour faire de l'Azerbaïdjan une plaque tournante des transports », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

« Nous voulons doubler le volume de marchandises transportées à travers l'Azerbaïdjan », a ajouté le président Aliyev.