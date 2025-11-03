Le président Aliyev: D'importants travaux géologiques sont en cours dans le Karabagh et le Zenguezour oriental depuis plusieurs mois

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Sur mes instructions, d'importants travaux géologiques sont en cours depuis plusieurs mois dans le Karabagh et le Zenguezour oriental », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a invité les scientifiques azerbaïdjanais à participer à ces travaux. « Je donne également des instructions aux organismes étatiques. Je pense que nous recevrons de très bonnes nouvelles dans les prochains mois », a-t-il estimé.