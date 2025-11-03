Le président Aliyev: Dans l'histoire séculaire de l'État, l'Azerbaïdjan n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Il existe un grand besoin d'ouvrages scientifiques de référence sur l'histoire de l'État azerbaïdjanais indépendant dans son ensemble », a précisé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

Le chef de l'État a indiqué : « Nous vivons en tant qu'État indépendant depuis plus de 30 ans, et dans l'histoire séculaire de l'État azerbaïdjanais, l'Azerbaïdjan n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Il y a donc besoin de nombreux travaux qui étudient et promeuvent l'histoire de l'Azerbaïdjan indépendant ».