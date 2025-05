Le président Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva participent à la cérémonie d’inauguration du Centre du mougham d’Aghdam MIS A JOUR

Aghdam, 10 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris part à la cérémonie d’inauguration du Centre du mougham d’Aghdam, samedi 10 mai.

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, a informé le chef de l'État et la Première Dame des conditions créées au centre.

La première pierre Centre du mougham d’Aghdam a été posée en mai 2023 par le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva.

Le centre comprend un café, une salle de cinéma, une bibliothèque et deux studios de danse. Sa salle de concert de 507 places est entièrement équipée pour accueillir divers événements culturels, notamment des spectacles de mougham. Les installations comprennent également 15 salles de classe, une salle d'exposition, une salle de conférence et d'autres commodités.

Un amphithéâtre en plein air d’une capacité de 615 places a également été construit dans les locaux du centre.

Le Centre du mougham devrait jouer un rôle important dans la renaissance du patrimoine culturel de la région du Karabagh avant l'occupation, en promouvant l'art ancien du mougham, en favorisant son enseignement et son appréciation, et en inspirant l'amour de cette tradition musicale unique parmi la jeune génération.

Il convient de noter que la Fondation Heydar Aliyev, dirigée par la première dame Mehriban Aliyeva, a largement contribué au développement et à la reconnaissance mondiale du mougham. Grâce à ses efforts et initiatives, de nombreux projets nationaux et internationaux ont été mis en œuvre dans ce domaine. Le mougham azerbaïdjanais a ainsi été inscrit sur la liste des Chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Ensuite, le chef de l’Etat a prononcé une allocution lors de la cérémonie.

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont assisté à un programme de concert consacré à l’inauguration du Centre du mougham d’Aghdam.