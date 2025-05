Le président Aliyev félicite le pape Léon XIV pour son élection à la tête de l’Eglise catholique

Bakou, 9 mai, AZERTAC

« J’ai l’honneur de vous adresser, en mon nom personnel ainsi qu’au nom du peuple azerbaïdjanais, mes chaleureuses félicitations pour votre élection en tant que Souverain pontife.

Le niveau actuel des relations entre la République d’Azerbaïdjan et le Saint-Siège, fondé sur un dialogue sincère et une compréhension mutuelle, constitue un modèle exemplaire. Nous attachons une importance toute particulière au développement de nos relations avec le Saint-Siège », a souligné le président Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé à Sa Sainteté le pape Léon XIV.

« En Azerbaïdjan, pays aux traditions séculaires de tolérance et aux riches valeurs multiculturelles, la préservation de la diversité religieuse, spirituelle et ethnoculturelle demeure l’une des priorités majeures de la politique de l’État. Je suis convaincu que notre coopération fructueuse avec le Saint-Siège continuera de se développer avec succès, grâce à nos efforts conjoints en faveur de la promotion des valeurs universelles et de l’instauration d’un climat de compréhension et confiance mutuelles entre les civilisations. Je vous souhaite une excellente santé, une longue vie et plein succès dans votre mission suprême au service des idéaux humains et sacrés », peut-on lire dans le message.