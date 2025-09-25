Le président Aliyev: L'abrogation définitive de l'amendement №907 par le Congrès américain renforcerait la confiance et la coopération

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« La décision du président Trump de suspendre l’application des sanctions contre l'Azerbaïdjan, sous la forme de l'amendement №907 en 1992, est une mesure historique », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le chef de l'État a souligné que l'abrogation définitive de l'amendement №907 par le Congrès américain mettrait fin à l'héritage des doubles standards et renforcerait la confiance et la coopération, à une époque où l'Azerbaïdjan contribue à la sécurité et à la stabilité mondiales.