Le président Aliyev: L'abrogation définitive de l'amendement №907 par le Congrès américain renforcerait la confiance et la coopération
Bakou, 25 septembre, AZERTAC
« La décision du président Trump de suspendre l’application des sanctions contre l'Azerbaïdjan, sous la forme de l'amendement №907 en 1992, est une mesure historique », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Le chef de l'État a souligné que l'abrogation définitive de l'amendement №907 par le Congrès américain mettrait fin à l'héritage des doubles standards et renforcerait la confiance et la coopération, à une époque où l'Azerbaïdjan contribue à la sécurité et à la stabilité mondiales.
