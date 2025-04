Le président Aliyev: L’Azerbaïdjan a toujours soutenu la coopération entre les Etats du monde turcique

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan a toujours soutenu la coopération entre les Etats membres du monde turcique », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial », organisé mercredi à l’Université ADA.

Le chef de l’Etat a indiqué: L’histoire et les racines ethniques nous unissent. Il y a une ressemblance entre nos langues, cultures et traditions. Nous voudrions que cette organisation (Organisation des Etats turciques-ndlr) soit plus forte et qu’elle soit axée sur les résultats. A cet égard, l’Azerbaïdjan a toujours fait de son mieux. Quant aux relations bilatérales entre les Etats membres, un bon climat règne entre nous ».