Le président Aliyev montre le cadeau offert par le président Donald Trump au secrétaire d’État adjoint américain VIDEO

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a montré à Caleb Orr, secrétaire d’État adjoint des États-Unis, lors de la rencontre tenue aujourd’hui, le cadeau commémoratif qui lui avait été précédemment offert par le président américain Donald Trump.

Il s’agit du mémorandum relatif à la prolongation de la suspension de l’application de l’amendement 907 à la loi sur le soutien à la liberté. Cette copie commémorative, signée par le président des États-Unis, contient un message personnel et cordial adressé au chef de l’État azerbaïdjanais.