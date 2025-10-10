Le président Aliyev parle du développement de Latchine lors de la réunion du Conseil des chefs d’État de la CEI

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a abordé, lors de la réunion restreinte du Conseil des chefs d’État de la CEI, le renforcement de la coopération humanitaire et le développement de Latchine.

Le chef de l’État a déclaré : « Lors de cette réunion, je tiens à évoquer le renforcement de la coopération dans le domaine humanitaire. J’exprime mes remerciements aux chefs d’État de la CEI pour avoir soutenu la candidature de la ville de Latchine, située dans la région du Zenguézour oriental de l’Azerbaïdjan, en tant que capitale culturelle de la CEI pour cette année ».

Soulignant qu’une cérémonie d’ouverture de l’« Année de la capitale culturelle de la CEI » avait eu lieu à Latchine en juin dernier, Ilham Aliyev a précisé que l’événement avait permis de présenter des informations sur l’histoire et le patrimoine culturel de cette ancienne terre azerbaïdjanaise.

« Les invités ont pu voir de leurs propres yeux la renaissance rapide de Latchine après sa libération de l’occupation arménienne de 30 ans », a-t-il ajouté.