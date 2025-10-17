Le président Aliyev partage une publication à l’occasion de la Journée de la ville de Fuzouli VIDEO

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a partagé une publication sur ses comptes sur les réseaux sociaux à l’occasion du 5e anniversaire de la libération de la ville de Fuzouli et de la Journée de la ville de Fuzouli.

La publication contient des mots suivant : « Notre Histoire de la Victoire : le 17 octobre 2020 Fuzouli ».