Le président Aliyev partage une publication liée à l’anniversaire de la libération de Goubadly

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux une vidéo relative à l’anniversaire de la libération de Goubadly de l’occupation.

L’AZERTAC présente la publication :

« Notre Histoire de la Victoire : le 25 octobre 2020 – Goubadly. »