Le président Aliyev participe à l’inauguration d’une sous-station électrique et d’un centre de gestion numérique à Khodjaly MIS A JOUR VIDEO

Khodjaly, 9 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a participé le 9 mai à la cérémonie d’inauguration de la sous-station électrique « Khodjaly » et du Centre de gestion numérique relevant de la Société anonyme Azerisiq.

Le président de la Société anonyme Azerisiq, Vugar Ahmadov, a informé le chef de l’Etat des travaux réalisés.

La sous-station électrique « Khodjaly » d’une capacité de 3200 kV et le Centre de gestion numérique ont été construits afin d'assurer une alimentation électrique stable, fiable et ininterrompue pour les nouveaux complexes résidentiels, les installations agricoles et touristiques, ainsi que diverses infrastructures socio-économiques dans la région de Khodjaly.

Le Centre de gestion numérique centralise, collecte et traite toutes les informations relatives à l’état actuel des réseaux. Il permet de contrôler et de surveiller les équipements à distance et en temps réel grâce à des systèmes numériques. La sous-station est dotée de technologies numériques de nouvelle génération et d’équipements de commande spécialement conçus à cet effet.

Le Centre de gestion numérique est également équipé de panneaux solaires d’une puissance de 52 kW, et l’énergie produite est injectée dans le réseau. De plus, des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques y ont été installés.