Le président Aliyev pose la première pierre des centrales solaires Şems et Ufuq dans la région de Djabraïl VIDEO

Djabraïl, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a posé le 28 octobre la première pierre des centrales électriques solaires Şems et Ufuq, chacune ayant une capacité de 50 mégawatts, dans le village de Chahvelli de la région de Djabraïl.

Le ministre de l’Énergie, Perviz Chahbazov, a informé le chef de l’État des informations sur la centrale solaire Şems, d’une capacité de 50 mégawatts.

Il a été indiqué que ce projet constitue une composante importante de la stratégie nationale en matière d’énergie verte et marque le début d’une nouvelle étape sur la carte énergétique de la région de Djabraïl.

Le président Ilham Aliyev a posé la première pierre de la centrale solaire Şems, puis a participé à la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale solaire Ufuq.

Il a été indiqué que la production annuelle totale des centrales solaires Şems et Ufuq est prévue à 206 millions de kilowattheures. Cela permettra d’économiser environ 44 millions de mètres cubes de gaz naturel chaque année et de réduire les émissions nocives dans l’atmosphère de 96 000 tonnes.

75 millions de kilowattheures de l’électricité à produire dans les centrales Şems et Ufuq seront vendus à la société anonyme AzerEnerji, tandis que 131 millions de kilowattheures seront commercialisés selon le principe de la « transmission virtuelle d’électricité », dans le cadre de contrats d’achat et de vente conclus directement avec de grands consommateurs. La mise en service des centrales solaires Şems et Ufuq est prévue pour 2027.

La réalisation de ces projets renforcera encore plus le rôle de la région de Djabraïl dans la transformation de la région du Zenguézour oriental en centre d’énergie verte.