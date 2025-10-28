Le président Aliyev prend connaissance des activités d’une entreprise de fabrication des produits agrochimiques de Sabirabad MIS A JOUR

Sabirabad, 28 octobre, AZERTAC

Mardi 28 octobre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris connaissance des activités d’une entreprise de fabrication des produits agrochimiques de la SARL Humix dans le Quartier industriel de Sabirabad.

Le ministre de l’Economie Mikaïl Djabbarov a informé le président de la République du quartier industriel de Sabirabad.

La SARL Humix a obtenu le statut de résidente du Quartier industriel de Sabirabad en 2021. L’entreprise produit des engrais organo-minéraux (en poudre), chimiques (en liquide et en poudre) et granulés. Fonctionnant grâce à des technologies venues de Türkiye, de Chine et de sources locales, l’entreprise dispose d’une capacité de production annuelle de 18 000 tonnes. Outre la satisfaction de la demande intérieure, les produits fabriqués ici seront également exportés à l’étranger. Seize personnes y ont obtenu un emploi permanent.

Pour ce site industriel, dont le montant de l’investissement constitue 1,45 million de manats, le Fonds de développement des entreprises d’Azerbaïdjan, relevant du ministère de l’Économie, a accordé un prêt préférentiel de 497 000 manats et délivré un certificat d’incitation à l’investissement.