Le président Aliyev présente ses vœux à la communauté chrétienne d’Azerbaïdjan pour les Pâques

Bakou, 18 avril, AZERTAC

À l’occasion de la fête de Pâques, le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations à la communauté chrétienne orthodoxe du pays.

Dans son message, le chef de l’État a souligné que l’Azerbaïdjan, riche de traditions de tolérance séculaires, n’a jamais connu de discrimination fondée sur la religion ou l’appartenance confessionnelle au cours de son histoire. Il a également mis en avant le fait que la diversité ethnoculturelle avait toujours été préservée dans le pays.

Le président Ilham Aliyev a ajouté que la promotion des valeurs sociales et morales progressistes, ainsi que de la culture de coexistence fondée sur le respect et la confiance mutuels, constitue l’une des priorités fondamentales de la politique de l’État.

Le président Ilham Aliyev, a souligné que la communauté chrétienne occupe une place spécifique dans la société actuelle, où prévalent l’unité nationale et un climat de tolérance exemplaire. « Je tiens à souligner que nos citoyens de confession chrétienne sont dignement représentés dans la vie sociopolitique et culturelle du pays, apportant des contributions significatives au développement et au progrès de notre chère patrie, l’Azerbaïdjan », a indiqué le chef de l’Etat.

Le président de la République a indiqué que le jour de Pâques incarne les sentiments de renouveau, de résurrection, de miséricorde et de bienveillance. Il a adressé ses vœux de bonne humeur, de bonheur et de prospérité à l'ensemble de la communauté chrétienne d'Azerbaïdjan.