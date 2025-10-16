Le président Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte à Bakou VIDEO

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, jeudi 16 octobre, les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d’Egypte en Azerbaïdjan, Houssam Eldine Reda.

L’ambassadeur a remis ses lettres de créance au président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a tout d’abord exprimé ses félicitations à la République arabe d’Égypte pour l’excellente organisation du Sommet de la paix au Moyen-Orient tenu à Charm el-Cheikh. Appréciant hautement l’invitation adressée à l’Azerbaïdjan à cet événement par les présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le chef de l’État l’a qualifié de manifestation de la confiance et de l’amitié existant entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a rappelé avec satisfaction la visite du président Abdel Fattah al-Sissi en Azerbaïdjan ainsi que sa propre visite officielle en Égypte, évoquant les questions liées à la mise en œuvre des sujets discutés dans le cadre de ces déplacements.

L’ambassadeur a transmis les salutations du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au chef de l’État azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a présenté ses remerciements pour les salutations de son homologue Abdel Fattah al-Sissi et a demandé de lui transmettre les siennes.

Lors de la rencontre, l’importance de la Commission intergouvernementale a été mise en valeur et il a été indiqué que sa prochaine réunion se tiendrait prochainement. Il a été souligné que des vols directs relient Bakou à Charm el-Cheikh et au Caire, ce qui donne une impulsion sérieuse à la coopération dans le domaine du tourisme.

Les perspectives de la coopération dans les domaines culturel et humanitaire ont également fait l’objet de discussions au cours de l’entretien.