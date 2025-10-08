Le président Aliyev remercie les pays frères pour leur soutien à la restauration du Karabagh et du Zenguézour oriental

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a une fois de plus présenté ses remerciements aux pays frères pour leur soutien à la restauration du Karabagh et du Zenguézour oriental.

Le chef de l’Etat a partagé une publication pertinente sur son compte X.

« J’exprime une nouvelle fois ma reconnaissance aux pays frères pour leur soutien à la restauration du Karabagh et du Zenguézour oriental. Le peuple azerbaïdjanais n’oubliera jamais ce soutien fraternel », indique la publication du président de la République.