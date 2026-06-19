Le président Aliyev remet l'ordre de l’Amitié à Gourban Gourbanov, personnalité publique et politique du Daghestan VIDEO

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Vendredi 19 juin, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu Gourban Gourbanov, personnalité publique et politique de la République du Daghestan de la Fédération de Russie, et lui a remis l'ordre de l’Amitié.

Prenant la parole lors de la rencontre, le président Ilham Aliyev a dit :

- Cher Gourban Seyidovitch, vous avez récemment célébré votre jubilé. Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes meilleurs vœux à cette occasion et de vous exprimer mes vœux de santé et de bonheur à vos proches et à toute votre famille.

Votre famille jouit à juste titre d’un grand respect tant en Azerbaïdjan qu’au Daghestan. Je garde un souvenir impérissable de mes rencontres avec votre père, le défunt Seyid Djamalovitch. Nous nous souvenons tous deux de son amitié avec le Leader national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev. Les relations étroites et empreintes de confiance qu’ils entretenaient constituaient un véritable exemple d’amitié et de fraternité. Dans les moments difficiles pour l’Azerbaïdjan, nous avons toujours ressenti le soutien de nos frères daghestanais.

Lorsque je suis devenu président, vous vous souvenez que nous avons rencontré à plusieurs reprises Seyid Djamalovitch, voire dans cette même salle, où nous lui avons remis des distinctions. Tous ces souvenirs restent gravés dans notre mémoire et font partie de notre histoire commune. L’Azerbaïdjan et le Daghestan sont unis par une histoire partagée, des liens familiaux étroits et une proximité géographique. Je suis convaincu que nous partageons également un avenir commun. Les relations de fraternité entre les peuples azerbaïdjanais et daghestanais constituent un facteur important de stabilité, de développement et de prospérité au Caucase.

Et Seyid Djamalovitch, et vous-même, qui êtes son successeur digne, avez toujours œuvré et continuez d’œuvrer activement au rapprochement de nos peuples, au développement économique de nos régions et au renforcement des relations humaines, qui constituent un facteur essentiel de notre système commun de sécurité et de notre stabilité.

En évoquant les anciens, je ne peux m’empêcher de rappeler également mon grand-père Aziz Aliyev, un homme qui, dans une période difficile pour le Daghestan et pour les Daghestanais, a dirigé la république durant la Grande Guerre patriotique et a beaucoup œuvré pour éviter que les Daghestanais ne soient soumis aux répressions et aux déportations, comme cela a été malheureusement le cas pour de nombreux autres peuples du Caucase du Nord. Je sais que la mémoire d’Aziz Aliyev est très précieuse au Daghestan, et que sa contribution au développement, ainsi que le fait qu’il ait dirigé la république dans une période extrêmement difficile de la guerre et laissé une empreinte positive, constituent une source de fierté pour nous, et pour moi en tant que son petit-fils.

Dans mon bureau il y a une statue qui se trouvait autrefois dans le cabinet d’Aziz Aliyev à Makhatchkala. Les Daghestanais l’ont conservée et me l’ont offerte récemment. Je n’ai aucune autre statue dans mon bureau ni dans mes autres lieux de travail, celle-ci est la seule. Malheureusement, je n’ai pas de souvenir personnel de cet objet, mais il s’agit d’un héritage de mon grand-père, qui demeure vivant dans la mémoire historique des Azerbaïdjanais et des Daghestanais. Ainsi, nos points communs sont nombreux et, comme je l’ai déjà souligné, le renforcement des relations de fraternité entre les peuples daghestanais et azerbaïdjanais dépend en grande partie du développement durable de l’ensemble de la région du Caucase.

Je suis très heureux de vous féliciter personnellement aujourd’hui. J’ai déjà transmis mes félicitations et j’ai signé une ordonnance vous décernant l’ordre de l’Amitié, haute distinction d’État. Et maintenant, je souhaite vous remettre cet ordre en personne.

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Le président de la République a remis l’ordre à Gourban Gourbanov.

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Gourban Gourbanov a dit : « Je suis très touché, Ilham Heydarovitch, par votre attention et par la haute distinction dont vous avez décoré en premier lieu mon père, puis mon frère, et aujourd’hui moi-même. Nous l’apprécierons toujours et chérirons l’amitié sincère qui existait, comme vous l’avez justement rappelé, entre Heydar Aliyev et Seyid Djamalovitch. »

Gourban Gourbanov a déclaré que les relations sincères entre son père et le Leader national avaient une importance historique pour le renforcement de l’amitié entre l’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie, ainsi qu’avec le Daghestan. Il a souligné que la mémoire du célèbre homme d’État, Aziz Aliyev, était honorée avec un grand respect au Daghestan.

Gourban Gourbanov a indiqué : « Vous savez, les Daghestanais honorent et se souviennent avec grand respect d’Aziz Aliyev. À Makhatchkala, il y a un beau et imposant monument érigé en son honneur, et de nombreuses rues portent son nom. Cela fait partie de notre histoire, une histoire que l’on ne peut pas dissimuler : elle est toujours évoquée ouvertement et constitue une source de fierté.

M. Gourbanov a évoqué avec satisfaction ses rencontres, ainsi que celles de son père, avec le Leader national et le chef de notre État. Soulignant que la mémoire du Leader national est toujours honorée avec un profond respect au Daghestan, Gourban Gourbanov a parlé des actions effectuées pour perpétuer le nom de cette personnalité éminente, notamment l’ouverture du Centre Heydar Aliyev au sein de la filiale de Derbent de l’Université d’État d’économie d’Azerbaïdjan, ainsi que la participation des autorités daghestanaises à cet événement.