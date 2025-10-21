Le président Aliyev : Une ère de paix s’est ouverte entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

« Une ère de paix s’est ouverte entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan.

« Aujourd’hui, un nouveau chapitre – une nouvelle ère, celle de paix, s’ouvre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, je dirais même qu’elle s’est déjà ouverte. Et le fait de parvenir au paraphe d’un accord de paix moins de deux ans seulement après les derniers affrontements démontre que les deux pays ont fait preuve de haut niveau de volonté politique », a dit le chef de l’État.

Il a également souligné que le rôle du président américain Donald Trump dans la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie mérite la plus haute appréciation.