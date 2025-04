Le président Aliyev visite un complexe d’horticulture et d’entrepôt frigorifique dans la région de Goussar VIDEO

Goussar, 30 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est déplacé, mercredi 30 avril, dans la région de Goussar, où il a visité le complexe d’horticulture et d’entrepôt frigorifique de la SARL Ismikhanly.

Le ministre de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, a informé le président de la République du fonctionnement du complexe.

Il a été indiqué que la société a implanté des vergers intensifs reposant sur les technologies de pointe sur une superficie de 330 hectares à Goussar et de 30 hectares à Aghsou. Actuellement, 230 hectares sont consacrés à la culture de pommiers, 35 hectares à celle de poiriers, 26 hectares à des pêchers, 21 hectares à des nectariniers et 18 hectares à des cerisiers. L’implantation de ce genre de vergers permet une utilisation optimale des terres agricoles et assure une productivité élevée.

Le processus de vente et d’exportation des fruits cultivés ici se poursuit tout au long de l’année. En plus d’être commercialisés sur le marché intérieur, les produits sont exportés vers le Qatar, les Émirats arabes unis et la Russie.

Le complexe d’entrepôt frigorifique a été mis en service en octobre 2023. Il comprend un entrepôt frigorifique d’une capacité de 8 700 tonnes, un centre de tri et d’emballage, un entrepôt de matériaux, ainsi que des sections de produits finis et de chargement. L’entrepôt est doté de 29 chambres froides, chacune d’une capacité de 300 tonnes.

Le complexe d’horticulture et d’entrepôt frigorifique de la SARL Ismikhanly, dont le coût total est de 18 millions de manats, emploie actuellement 270 personnes de manière permanente et environ 400 autres pour le travail saisonnier. Pour la mise en œuvre du projet, un prêt préférentiel de 3,3 millions de manats a été accordé par le Fonds pour le développement de l’entrepreneuriat relevant du ministère de l’Économie. L’entreprise a également bénéficié d’exonérations douanières et fiscales lors de l’importation de ses équipements.